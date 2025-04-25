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İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesi, bu kez devasa boyutları ve dudak uçuklatan lüksüyle gündeme gelen bir mega yata ev sahipliği yaptı.

Malta bayraklı 85 metrelik ‘Solandge’ isimli yat, yakıt ikmali için Kumbahçe İskelesi’ne yanaştı.

5 MİLYON TL'LİK YAKIT ALIŞVERİŞİ

Yatın yakıt ihtiyacını karşılamak üzere iskeleye peş peşe gelen yaklaşık 20 tankerle toplamda 128 ton yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 milyon liralık yakıt alındığı öğrenildi.

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu öğrenilen Solandge, görenleri kendine hayran bıraktı.

İÇİNDE YOK YOK

İçerisinde yok yok olan mega yatta; masaj odası, tam donanımlı spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişinin aynı anda konaklayabileceği ultra konforlu odalar ve dikkat çeken bir de mini denizaltı yer alıyor.

EGE TURUNA DEVAM EDECEK

Milyon dolarlık lüksüyle göz kamaştıran yatın kim tarafından kiralandığı hakkında bilgi verilmezken, yat çevresinde güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Yatın, kısa süreli yakıt ikmalinin ardından Ege kıyılarında turuna devam edeceği öğrenildi.