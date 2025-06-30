Muğla'ya kruvaziyerle 1896 turist geldi

Yaz sezonunun hareketliliği sürerken, tatilcilerin akını devam ediyor.

Bu yoğun dönemde bir yeni kafile daha Marmaris’e ulaştı.

Girit Adası'ndan gelen, Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Explorer" kruvaziyeri, Marmaris Limanı’na yanaştı.

1896 TURİST GETİRDİ

İlk kez Marmaris'te liman ziyareti yapan gemide, çoğunluğu İngiliz 1896 yolcu ve 784 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

RODOS ADASI'NA GİDECEK

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Adası’na hareket edeceği öğrenildi.