Muş'ta mangal kömürünün alın teri yolculuğu

Mardin’den Muş’a gelen 12 aile, Orman İşletme Müdürlüğü’nün izin verdiği bölgelerde kurdukları çadırlarda mangal kömürü üretimi yapıyor.

20 GÜNLÜK ATEŞ NÖBETİ

Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bölgede, işçiler kesilen meşe odunlarını ocaklara istifleyip üzerini toprakla kapatıyor. Daha sonra ateşe verilen odunlar yaklaşık 20 gün boyunca sürekli gözetim altında tutuluyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere bu zorlu süreçte eşleri ve çocukları da destek veriyor.

"AYLARCA ÇALIŞTIK, ŞİMDİ EMEĞİMİZİ TOPLUYORUZ"

Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, kömürleri torbalara doldurarak satışa hazır hale getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

Yaklaşık 4 ayın emeğini toplamaya başladık. Zahmetli bir iş ama Allah’a şükür verim iyi. Burada alın teri döktük, ekonomiye katkıda bulunacağız. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız.

KÖMÜRÜN KİLOSU 26 LİRA

Üreticilerden Özdemir Sazan ise kömürün kilosunu 26 liradan satışa sunduklarını söyledi:

"Beş aydır çocuklarımızla birlikte buradayız. Gece gündüz çalıştık, şimdi alıcıları bekliyoruz."