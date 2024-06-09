Ne Bodrum, ne de Çeşme! O ilçeye akın akın turist gidiyor Düzce’nin bu ilçesi son dönemde yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bu ilçe doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

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Çeşme ve Bodrum gibi popüler tatil destinasyonlarının giderek daha pahalı hale gelmesi, tatil planları yapanları yeni ve uygun fiyatlı yerler aramaya yöneltti.

İstanbul’dan tatile çıkmak isteyenler için bu yılın favori destinasyonu ise Düzce'nin incisi Akçakoca oldu.

Akçakoca, doğal güzellikleri, temiz plajları ve huzurlu atmosferiyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Hem doğayla iç içe olmak hem de cüzdanınızı zorlamadan keyifli bir tatil yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Akçakoca'ya nasıl ulaşılır?

Düzce'ye bağlı olan Akçakoca, Batı Karadeniz Bölgesi'nde saklı bir cennet olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Karadeniz'in 35 km uzunluğundaki muhteşem kumsalıyla ünlü bu ilçe, özellikle 1950'lerden sonra turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere sadece 3 saat uzaklıkta olması, Akçakoca'yı hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir seçenek yapıyor.

Akçakoca'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Fakıllı Mağarası, tarihi Ceneviz Kalesi ve Aktaş Şelalesi bulunuyor.

Şehrin merkezinde yer alan Akçakoca Merkez Cami ve Akçakoca Bey Anıtı da ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalar arasında.