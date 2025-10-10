Ne çamaşır suyu, ne limon… Tek hamlede fayansları parlatıyor

Mutfak, evin en çok kirlenen alanlarından biri.

Özellikle ocak çevresindeki fayans yüzeyleri, zamanla yağ buharı, su buharı ve yemek sıçramalarına maruz kalarak hem matlaşır hem de hijyen açısından risk oluşturur.

Uzmanlar, mutfak fayanslarının düzenli ve doğru şekilde temizlenmesinin sağlık açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Fayansları bu yöntemle temizleyerek daha hijyenik ve daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

PARLAK FAYANSLARIN SIRRI BUYMUŞ

Fayans temizliğinde en etkili ve çevre dostu çözüm, çoğu evde zaten bulunan sirke.

Bu ürün, hem uygun fiyatlı hem de agresif kimyasallara göre çok daha güvenli bir alternatif sunuyor. Sirkenin içerdiği doğal asit, yüzeydeki yağ tabakasını çözerek kirleri zahmetsizce ortadan kaldırıyor.

Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak bir sprey şişesine dökün.

Karışımı fayans yüzeyine püskürtün. Birkaç dakika beklettikten sonra mikrofiber bez veya yumuşak süngerle silin.

Bu basit işlem, fayanslarda doğal bir parlaklık yaratırken yüzeyleri derinlemesine temizliyor.