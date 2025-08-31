Nemrut Kalderası'nda tehlikeye aldırış etmeden bozayıları beslediler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 2 bin 250 rakımda bulunan Nemrut Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında aldığı “Mükemmeliyet Ödülü” ile dikkat çekiyor. Krater gölü ve eşsiz doğal güzellikleriyle bölge, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

YOLDA BOZAYI SÜRPRİZİ

Kalderaya giden ziyaretçilerin, yol güzergâhında sık sık bozayılarla karşılaştığı görülüyor. Doğal ortamlarında yiyecek arayan ayılar, turistlerin ilgisini çekiyor.

ARAÇLARDAN EKMEK UZATTILAR

Bazı ziyaretçilerin, tehlikeyi göz ardı ederek ayıları araç camından beslemeye çalıştıkları, hatta çevreye yiyecek bıraktıkları anlar kameralara yansıdı.