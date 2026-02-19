Nevşehir yılın ilk sahuruna mehteranla uyandı

Nevşehir'de Ramazan ayının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor.

Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırdı.

MEHTER MARŞIYLA SAHURA UYANDILAR

Mehteran takımı ilk olarak TOKİ 4. etapta dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı.

Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

"RAMAZAN'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ULAŞTIK"

Mehter takımı ile yürüyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin heyecan ile beklemiş olduğu Ramazan ayına şükürler olsun ki ulaştık. Bu güzelliği daha önceleri de sahurda yaşamıştık. Aynı güzelliği bu Ramazan'da da yaşayalım, aynı güzellikle hemşehrilerimizi sahura kaldıralım istedik. Bu uygulamamız hafta sonları farklı mahallelerde de devam edecek."