Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 1. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı Ramazan'da da dopdolu.

Birbirinden dikkat çekici konu ve konukların yanında kanalımız, 30 gün boyunca Psikoterapist Dr. Senai Demirci'nin eşsiz sohbetiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Bu kapsamda Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının ilk bölümü yayına girdi.

"UNUTMAK VE HATIRLAMAK"

Senem Uluhan'ın sorularını yanıtlayan Demirci, yaşama dair birçok konuda ufuk açan değerlendirmelerde bulunurken ilk bölümde, 'unutmak ve hatırlamak' kavramlarını ele aldı.

"Bu yıl kavuştuğumuz Ramazan size neyi hatırlattı?" sorusunu yanıtlayan Demirci, sorudan hareketle Ramazan ayının maneviyatına ve insanın iç dünyasını keşfine yönelik çarpıcı örnekler verdi.

"ORUÇ FARKLI BİR BOYUTUN KAPISINI ARALIYOR"

Orucun aslında bir mektep olduğuna dikkat çeken Demirci, oruç tutmanın insana unutamadıklarını unutturan farklı bir boyutun kapısını araladığını söyledi.

Demirci'nin, insanı hayatın anlam deryasında gezintiye çıkaran samimi sohbeti, Ramazan boyunca Ensonhaber YouTube kanalında sizlerle olacak.