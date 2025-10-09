Niğde'de cezaevinde 9 ayda hafız oldu

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan 26 yaşındaki B.G., düzenlenen törenle hafızlık belgesiyle icazetini aldı.

Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Müftüsü Hüseyin Gün, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

"CEZAEVLERİ, YENİDEN DOĞUŞUN ADRESİ OLABİLİYOR"

Vali Cahit Çelik, cezaevlerinin yalnızca cezaların infaz edildiği yerler olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

Bayram kardeşimizin örneğinde olduğu gibi cezaevleri bazen insanın kendisiyle hesaplaştığı, yeniden doğuş sürecini başlattığı yerler olabiliyor. Burada üniversiteye devam eden, dini eğitim alan, meslek edinen birçok kardeşimiz var. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp topluma faydalı bir birey olarak yeniden hayata hazırlanabilmektir.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de infaz kurumlarının temel amacının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu belirterek,

“Bayram kardeşimizin az önceki Kur’an tilaveti, bu amacın en somut örneklerinden biridir.” dedi.

"9 AYDA HAFIZ OLDU"

Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün, cezaevi ortamında hafızlık yapmanın zorluklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Bayram kardeşimiz, hocalarımızın rehberliğinde sadece 9 ayda hafızlığını tamamladı. Bu büyük bir azmin, sabrın ve maneviyatın göstergesidir. Cezaevi ortamında hafızlık yapmak dışarıdakinden çok daha zor ama bir o kadar da kıymetlidir.

İmam Hatip Selçuk Tekeli de duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bayram kardeşimizin hafızlık isteğini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Rabbim cezaevi ortamında böyle bir başarıyı nasip etti, hamdolsun.”

"KUR'AN-I KERİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Eğitimini İmam Hatip Selçuk Tekeli, Halil Arık ve Din Hizmetleri Uzmanı Bekir Başer’den alan B.G., yaşadığı dönüşümü şu sözlerle anlattı:

Cezaevine 18 yaşında girdim. Burada hayatı öğrendim. Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladıktan sonra her şey değişti — düşüncem, konuşmam, üslubum. Eğer değiştiysem, beni Kur’an değiştirdi. Hocalarımın emeği büyük. Zor şartlarda da olsa hafız oldum, liseyi bitirdim, meslek öğrendim. Rabbim bundan sonraki hayatımda Kur’an’ın yolundan ayırmasın.

Program, Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün’ün hafız B.G.’ye cübbe ve sarık giydirmesiyle sona erdi.