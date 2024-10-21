Niğde'nin kadın kovboy muhtarı

İHA

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 5 erkek rakibine karşı kazandığı İnönü Mahallesi muhtarlığını başarıyla yapan ve adı kovboy muhtar olarak bilinen Tuğba Somkaya, Niğde merkezde bulunan Dere, Yenice ve İnönü Mahallelerinin birleşmesi ile Niğde'nin en kalabalık nüfusa sahip mahallelerinden birinin muhtarı oldu.

Erkek adayların hepsini aldığı oylarla geride bırakan kovboy Muhtar Tuğba Somkaya, birleşme kararının ardından daha büyük bir mahalle haline gelen İnönü Mahallesi'ni atı ile dolaşıyor, vatandaşın isteklerini soruyor.

"KOVBOY MUHTAR OLDUĞUM İÇİN ATIMLA GEZİYORUM"

Mahalle esnafıyla sohbet eden, hatırlarını soran, çocuklarla bir araya gelen İnönü Mahallesi'nin kovboy Muhtarı Tuğba Somkaya, yaptığı açıklamasında mesleğini severek yaptığını söyleyerek; "31 Mart 2019 seçimlerinde 200 oy farkla İnönü Mahallesi'nin muhtarı seçildim. Niğde Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla Niğde'de bazı mahalleler birleşti. Benim bu şu anda muhtarlığını yaptığım mahallede de bu kararla 3 mahalle bir araya geldi.

Kararın ardından Yenice ve Dere Mahallesi kapatılarak hepsi İnönü Mahallesi oldu ve mahallem 10 bin nüfusken 20 bin nüfusa çıktı, sınırlarımız büyüdü. Nüfusumuz arttı ve buna bağlı olarak işimiz artsa da yaşımız genç olduğu için mesleğimizi severek yapıyoruz.

Daha çok insana hizmet ediyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sürekli bir aradayız zaten. Özellikle kadınlarla sık sık bir araya geliyoruz. Kovboy muhtar olduğum için atımla gezerek halkın yanında oluyorum isteklerini, şikayetlerini dinliyorum. Gerekli mercilere ulaştırıyorum ve taleplerin takipçisi oluyorum." dedi.

ZORLU RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

31 Mart 2024 seçimlerinin daha zorlu olduğunu ve birleşme kararı alınan mahalle muhtarlarının da rakibi olduğunu anlatan Somkaya; “Karşımdaki iki rakibimden birisi birleşen Yenice Mahallesi ile Dere Mahallesi'nin muhtarıydı. Çok şükür bin oy farkla yeniden 3 mahallenin muhtarı olmuş oldum. Kimi zaman muhtarların devlete masraf olduğu ve gereksiz olduğu gibi bir algı var ama vatandaşı postacı evde bulamadığında tebligatı bize geliyor. Emniyet ekibi ev aramalarına giderken operasyon yaptığında kesinlikle bir muhtar, muhtar yoksa bir muhtar azası olmak zorunda mahallenin refahı için biz bunlara da eşlik ediyoruz. Mahalle sakinlerinin farklı isteği oluyor. Bir hizmeti biri isterken öteki isteyemeyebiliyor ve biz mahallenin eksiğini, herkesin gönlünü edecek şekilde bildiğimiz için daha etkili oluyor ve hizmetlerin hızlanması konusunda da takipçi oluyoruz.” diye konuştu.

"MUHTARLIK GÖNÜL İŞİDİR"

Mesleğini severek yaptığını söyleyen kovboy muhtar Somkaya; kadınlara da sosyal hayatın içinde olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum, severek yapıyorum. Zaten muhtarlık gönül işidir, gönlünüzden gelecek, halkla iç içe olacaksınız onların yanına giderken muhtar gibi değil bir abla bir kardeş olarak gideceksiniz ki bu da bize güzel dönüşler olduğunu gösteriyor hep. Bir kadın kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmalı, ayakları üzerinde durmalı, kimseye muhtaç olmamalı. Patates işçisi olabilir, muhtar olabilir, temizliğe giden bir kadın olabilir. Helaliyle, namusuyla yapılan her iş güzeldir. O yüzden kadınlara azimle yollarına devam etmelerini öneriyorum." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise tekrar seçilen kovboy muhtar Tuğba Somkaya'dan memnun olduklarını dile getirerek uzun yıllar mahallelerinin muhtarı olmasını istediklerini söyledi.