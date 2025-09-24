Ordu'da nadir rastlanan kuş türü, cami imamı tarafından yaralı bulundu

Ordu’nun Perşembe ilçesi Okçulu Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki cami imamı Feyzullah Karayiğit, camiden çıktıktan sonra evinin yakınında yerde yaralı bir kuş fark etti.

KARA KARINLI KUM KUŞU ÇIKTI

İnternetten yaptığı araştırma sonucunda Karayiğit, kuşun Türkiye’de nadir görülen ve koruma altında olan kara karınlı kum kuşu olduğunu öğrendi.

KUŞUN BAKIMINI ÜSTLENDİ, YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verene kadar kuşun bakımını üstlenen Karayiğit, “Dün akşam saatlerinde deniz kenarında yaralı bir kuş bulduk. Evimize getirdiğimizde iki kızım da kuşu çok sevdi. Nadir bir tür olduğu için onu sevdik, umarım o da bizi sevmiştir.” dedi.

Karayiğit, kuşu daha sonra DKMP ekiplerine teslim etti ve doğaya geri kazandırılmasını sağladı.