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Estonya'nın başkenti Tallinn'de 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 74 yaşındaki Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın, 2026'da yapılacak Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

ANTRENMANLARINI EVİNDE SÜRDÜRÜYOR

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Yalçın, evinin bir bölümünde oluşturduğu salonda çalışmalarını sürdürüyor.

Zaman zaman kulübün salonunda da antrenörleri eşliğinde çalışan tecrübeli sporcu, yeni şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

İki kez Avrupa şampiyonu olan, bir kez ikinci ve iki kez üçüncü olan Yalçın, başarılarını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Sevgican Yalçın, yaptığı açıklamada, spora çocuklarının tavsiyesiyle 1983 yılında başladığını ve o günden bu yana 42 yıldır tekvandoyu sürdürdüğünü söyledi.

Estonya’daki şampiyonaya birincilik hedefiyle gittiğini anlatan Yalçın, "İstediğim sonucu alamadım ama üçüncülük de benim için büyük bir mutluluk oldu." dedi.

Yalçın, kendisini hazırlayan antrenörlerine ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür etti.

Milli sporcu, ülkesini ve Ordu’yu uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

"ÇOK AZİMLİ VE HIRSLI BİR SPORCUYUM"

Yeni hedefinin 2026’da dünya şampiyonu olmak olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Dünya şampiyonu olabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutturacağım. Kendime güveniyorum. Çok azimli ve hırslı bir sporcuyum. Yaşıma rağmen bunu başarmak istiyorum. Ben, 'Yaparım' dedim mi de yaparım."

İki çocuk ve beş torun sahibi olduğunu belirten Sevgican Yalçın, çevresindekilerin kendisine "süper babaanne" demesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

ANTRENMANLARI EVİNDE YAPIYOR

Kırsal mahallede yaşadığı için her zaman şehir merkezindeki spor salonuna gidemediğini belirten Yalçın, evinde oluşturduğu salonda düzenli antrenman yaptığını söyledi.

Zaman zaman komşularının da antrenmanlarına eşlik ettiğini ekledi.

"TEKVANDO BENİM AŞKIM"

Tekvandoya olan sevgisini anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Bazı arkadaşlarım, 'Sporu ne zaman bırakacaksın?' diye soruyor. 'Eşini niye yalnız bırakıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Spor benim adeta aşkım' diyorum. Bu nedenle tekvandoyu bırakmam. Eşim zaten bana bu konuda çok destek oluyor. Onun teşvik etmesiyle bu zamana kadar sürdürebildim. Açıkçası elden ayaktan düşene kadar bu sporu bırakmayı düşünmüyorum."

Son olarak Sevgican Yalçın, kendisine destek olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.