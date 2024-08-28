Ordulu fındık üreticisi isyan etti: Fındık öldü Fatsa'da bu yıl fındıktan 50 bin lira zarar eden üretici Onur Güngör, temsili bir tabuta ‘Fındık öldü Ruhuna Fatiha’ yazarak duruma yaptığı canlı yayın ile tepki gösterdi.

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DHA

Fındık sezonunun başladığı Ordu'da büyük umutlarla bahçeye giren fındık üreticileri dumura uğradı.

Kahverengi kokarcalar yüzünden zarar gören fındıklar, üretici canından bezdirdi.

KAHVERENGİ KOKARCA İSTİLASI ÜRETİCİYİ İSYAN ETTİRDİ

Hasat öncesi büyük zarara uğrayan üreticiler duruma tepki göstermeye başladı.

Fatsa'da fındık üreticisi olan Onur Güngör ise, tepkisini dikkat çeken bir yöntem ile gösterdi.

"FINDIK ÖLDÜ, RUHUNA FATİHA"

Güngör, kahverengi kokarca istilasına dikkat çekmek amaçlı Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı.

Temsili bir tabutun başında duran Güngör, tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazısı astı.

"50 BİN LİRA ZARAR EDİYORUM"

Meydanda tabutun önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın ile yaptığı açıklamada Güngör, "Biz burada propaganda yapmıyoruz. Biz burada siyasi hiçbir paylaşım yapmıyoruz. Biz fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Ben bu yıl bahçeye girmedim. Bahçemden numune aldım getirdim numuneyi tüccara verdim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum.

"BİR ŞEKİLDE DİKKAT ÇEKMEMİZ GEREKİYORDU"

Biraz evvel üreticinin bir tanesi 150 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bir de bu rakamlar yarın esnafa, ticarete yansıyacak. O yüzden bunun ciddiye alınması ve bununla ilgili önlem alınması için bir şekilde şok etkisi yaratmamız gerekiyordu.

Bir şekilde dikkat çekmemiz gerekiyordu. Fakat bugün hala bakıyorum yetkili saydığımız ya da taleplerimizi Ankara'ya götürecek insanların umurunda değil." dedi.

"BENİM GİBİ BİR FAKİR ZARARDA"

Kahverengi Kokarca zararlısının fındık üzerinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Güngör, "ben Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) bağlı çiftçiyim. Benim 16 dönüm bahçeme kokarca hasarından dolayı fındık toplamaya girmedim. 16 dönüm yere tırpan vurdurdum. Gübre attım. Bahçesini temizlettim. 37 bin lira para verdim.

Benim gibi bir fakir 37 bin lira zararda. Toplanacak fındık hariç. Şimdi belki bu olay bir şok etkisi yaratır da bu fotoğraflar yayılarak Ankara'ya gider. Belki sesimizi duyarlar." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)