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Osmaniye'de bahçeye giren yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiler

Osmaniye'de bahçeye giren yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiler Kent merkezinde bahçeye giren bir buçuk metrelik kara yılanı yakalayan itfaiyeci yılana su içirirken, bazı vatandaşların yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da kameralara yansıdı.