İHA
Osmaniye'de bir evin bahçesine giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YILANA SU İÇİRİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bahçeye giren yılanı yakaladı.
Bahçeye giren bir buçuk metrelik kara yılanı yakalayan itfaiyeci, yılana su içirirken, vatandaşların yılanla hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar kameralara yansıdı.
Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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