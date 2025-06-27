Osmaniye'de bamya hasadı başladı

Yazın gelmesiyle birlikte Osmaniye’nin verimli topraklarında bamya hasadı başladı.

Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirleri arasında ilk sırada yer alan Osmaniye'de bir çok üretici, tarlalara girerek canla başla mahsül topluyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYORLAR

Yakıcı güneş altında saatlerce tarlalarda çalışan üreticiler, topladıkları bamyaları Osmaniye'den, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

"YILDA 5 BİN 600 TON BAMYA ÜRETİYORUZ"

Bu kapsamda hasadın başlaması üzerine bir program düzenlendi.

Programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." dedi.