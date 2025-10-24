Osmaniye'de baygın yatan kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü

- Bir sürücü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, araç çarpması sonucu baygın yatan bir kediye kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü.
- Kedi, Süleyman Cücük'ün müdahalesiyle yeniden hareket etmeye başladı ve sağlığına kavuştu.
- Bu duyarlı davranış sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Dikkati sayesinde kedi yeniden hayata döndü...
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyünde sabah saatlerinde, arabasıyla çocuklarını okula götüren Süleyman Cücük, yol kenarında bir aracın çarptığı kediyi fark etti.
KALP MASAJI YAPTI
Hareketsiz halde yatan kediyi fark edince aracını durduran Cücük, vakit kaybetmeden kalp masajı yapmaya başladı.
Cücük’ün müdahalesi kısa sürede sonuç verdi; küçük kedi bir süre sonra yeniden hareket etmeye başladı.
KEDİ AYAĞA KALKIP UZAKLAŞTI
Kedinin durumunu bir süre gözlemleyen Cücük, kedinin ayağa kalkıp uzaklaştığını ifade etti.
Kediyi kurtardığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Süleyman Cücük’ün duyarlı davranışı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
''BİZİM İÇİN GÜZEL BİR SABAH OLDU''
Yaptığı müdahalenin ardından kedinin hareket ettiğini görünce mutlu olduğunu ifade eden Süleyman Cücük, ''Sabah çocukları okula götürürken yolda kediye araba çarptığını gördüm ve hemen arabayla durdum. Bir an önce kalp mesajı yaptım.
İnşallah düzelir diye uğraştım ve umudumuz kaybolmadı.
Kedi güzelce ayağa kalktı. Bir müddet kendine gelmedi ama toparladı.
Toparladıktan sonra da kendi kendine yürüyüp gitmesini gördük çok şükür. Güzel bir sabah oldu bizim için." diye konuştu.