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DHA

Osmaniye'de kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birinden inen bir vatandaş, yol ortasında tehlike oluşturan bir taşı fark etti.

Trafik güvenliği açısından risk oluşturan taşı yerden alan duyarlı vatandaş, taşı yol kenarına bırakarak tekrar aracına bindi.

"YOLU DEĞİL, YÜREĞİMİZİ AÇTI"

O anlara şahit olan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, makam aracından vatandaşı el işaretiyle tebrik etti.

Bu sade ama anlamlı anı sosyal medya hesabından paylaşan Sarıbuva, görüntüye şu notu ekledi:

Yolu değil, yüreğimizi açtı…



Kırmızı ışıkta durdu, yol ortasındaki taşı gördü, araçtan inip taşı yoldan kaldırdı. Sessiz, sade ama çok anlamlı bir hareket. Bu duyarlı davranışı kent güvenlik kamerasından alarak paylaşmak istedim. İyilik gizli kalmasın, yayılsın.

Emniyet Müdürü'nün paylaşımı kısa sürede çok sayıda sosyal medya platformunda yayıldı ve vatandaşın duyarlılığı büyük beğeni topladı.