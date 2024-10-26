İHA
Kar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Rize’nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası’nı da beyaza bürüdü.
Ovit Tüneli’nin açılmasıyla önemini yitiren Ovit Dağı’ndaki Erzurum-Rize Karayolu kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve düşen çığ ile ulaşıma kapandı.
OVİT DAĞI'NDA KARLA MÜCADELE
Yaylacıların geriye dönüşlerde sorun yaşamaması için düğmeye basan Karayolları ekipleri yol üzerinde temizleme çalışmalarına başladı.
Kar ve kara dayalı çığ nedeniyle tamamen ulaşıma kapanan Ovit Geçidi’nde yapılan çalışmanın arından yaylacılar hayvanlarıyla birlikte dönüşlerine devam edebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış