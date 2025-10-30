Pastırma yazı kapıda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu duyurdu.

Buna göre sıcaklıklarda artış yaşanmaya başlanacak.

Pastırma yazı olarak adlandırılan bu dönem, 7–8 gün boyunca etkisini sürdürecek. Gündüzler ılık, geceler ise serin geçecek.

GÜNDÜZLER BAHARI ANDIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ekim ayının son günlerinden itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ve “pastırma yazı” olarak bilinen kısa süreli ılık dönemin başladığını açıkladı.

Yaklaşık 7–8 gün sürecek bu süreçte gündüzler baharı andıracak kadar ılık, geceler ise serin geçecek.

UZMANLARDAN BİR UYARI GELDİ

Uzmanlar, vatandaşları sabah sisine ve ani sıcaklık farklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.