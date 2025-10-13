Petekleri açmadan önce 6 detayı kontrol edin

Yaz mevsimi sona erdi, havalar soğumaya başladı.

Bir süredir kapalı duran kombi ve petek sistemleri yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Ancak kaloriferleri hemen açmak yerine birkaç basit kontrol yapmak, hem enerji tasarrufu sağlar hem de ısı verimini artırır.

Kombi tamircisi çağırmadan, bakım ücreti ödemeden petekleri çalıştırmak için ipuçlarını derledik.

İşte petekleri çalıştırmadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli adımlar.

1. Peteklerin havasını alın

Yaz boyunca kapalı kalan sistemlerde, peteklerin içinde hava birikmesi çok yaygındır. Bu durum ısınmayı engeller. Her peteğin üst kısmındaki purjör vanasını hafifçe açarak su gelene kadar bekleyin. Bu, sistemdeki havayı tahliye eder ve peteklerin tam performansla ısınmasını sağlar.

2. Kombi su basıncını kontrol edin

Kombinin manometre göstergesi genellikle 1 ile 2 bar arasında olmalıdır. Uzun süre çalışmayan kombilerde su basıncı düşebilir. Gerekirse cihazın altındaki doldurma musluğundan su ekleyin, ancak basıncı 2 barın üzerine çıkarmamaya dikkat edin.

3. Filtreleri temizleyin

Kombi ve petek hatlarındaki filtrelerde tortu veya kireç birikebilir. Bu da su dolaşımını yavaşlatır. Servis çağırarak tesisat ve filtre temizliği yaptırmak, kombinizin ömrünü uzatır ve yakıt tüketimini azaltır.

4. Petek vanalarını tamamen açın

Bazı kullanıcılar yazın vanaları kapatır. Sistemi yeniden çalıştırmadan önce tüm vanaların açık olduğundan emin olun. Böylece su sirkülasyonu dengeli olur ve her oda eşit ısınır.

5. Oda termostatını kontrol edin

Oda termostatınız varsa, pillerini değiştirin ve doğru sıcaklık değerinde olduğundan emin olun. Bu, gereksiz gaz tüketiminin önüne geçer ve ortam sıcaklığını daha stabil tutar.

6. Kombiyi düşük ayarda başlatın

Uzun süre kapalı kalan sistemi birden yüksek ısıda çalıştırmak yerine, kademeli olarak ısıyı artırın. Bu yöntem, genleşmeden kaynaklı gürültüleri azaltır ve tesisata zarar vermez.