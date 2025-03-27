Ramazan Bayramı'nda Marmara Bölgesi yağışlı hava etkili olacak

AA

Ramazan Bayramı boyunca Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı değerlendirilirken, arife gününde bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

BAYRAMIN BOYUNCA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Bayramın ilk günü de etkili olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününün de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakla geçmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK

Ayrıca megakent için en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının cumartesi 7 ila 19, pazar 8 ila 19, pazartesi 9 ila 18, salı ise 9 ila 19 derece olması bekleniyor.

Diğer bölgelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

"Edirne cumartesi 8 ila 19, pazar 7 ila 19, pazartesi 8 ila 18, salı 9 ila 22, Kırklareli cumartesi-pazar 6 ila 19, pazartesi 7 ila 18, salı 7 ila 19, Tekirdağ cumartesi 6 ila 18, pazar 6 ila 19, pazartesi 7 ila 17, salı 8 ila 20, Kocaeli cumartesi 10 ila 22, pazar 9 ila 20, pazartesi 9 ila 20, salı 9 ila 21, Sakarya cumartesi 9 ila 23, pazar 8 ila 21, pazartesi 9 ila 21, salı 7 ila 23, Yalova cumartesi 8 ila 20, pazar 9 ila 19, pazartesi 8 ila 19, salı 9 ila 21 derece."