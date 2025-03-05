Ramazan'da en fazla ziyaret edilen camiler

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Ramazan ayında camileri dolaşmak, en köklü adetlerimizden birisini oluşturuyor.

Ramazan'da İstanbul'da, her zaman görmeye alışkın olduğumuz ve akın akın gittiğimiz etkinliklerin başında Sultanahmet Meydanı’nda olmak ve Gülhane Parkı’na da yayılan büyük bir alanda oruç açmak ritüeli geliyor.

Ramazan ayında camileri ziyaret etmek hem manevi atmosferi hissetmek hem de İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için önemli.

Bu camiler teravih namazları ve iftar vakitlerinde daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

İSTANBUL’DA RAMAZAN ZİYARET ROTASI

İstanbul’da Ramazan rotasını belirlemek hiç de zor değil. Bu tercih kişilere göre değişse de büyük bir kitlenin seçimi hemen hemen ortak.

CEMAATİ AZ CAMİLERE GİTMEK ADET

Tabii gezenler bilirler sadece büyük camiler değil küçük ve hatta cemaati az olan camilere de gitmek adetlerden birisi. Bunlardan da ilk aklımıza gelenleri Murat Paşa Cami, Pertevniyal Valide Sultan Cami, Cihangir Cami ve Kuşkonmaz Cami şeklinde sıralayabiliriz.

İSTANBUL’UN TÜRBELERİ

Ziyaret etme alışkanlığı geliştirdiğimiz türbeleri sayacak olursak; Eyüp Sultan Türbesi, Tuzbaba Türbesi, Zuhurat Baba Türbesi, Yuşa Hazretleri Türbesi, Oruç Baba Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve niceleri şeklinde gelişen liste uzuyor.

DUALAR EDİLİYOR

Ramazan ayında cami ziyaretlerinde namaz kılmak, dua etmek; türbelerde de orada bulunan zat’ın huzurunda edilen dualar insana manevi güç ve derin bir huzur veriyor.

SÜLEYMANİYE CAMİ’NİN YERİ FARKLI

Ramazan ayında gidilecek mabetler listesinin başında olan Mimar Sinan’ın bize kazandırdığı dev eser Süleymaniye Cami, İstanbul Üniversitesi’nin bitiminde başlıyor.

Süleymaniye Camii, Haliç manzarası ve geniş avlusu ile huzurlu bir ibadet ortamı sunuyor.

BÖLGE 16’NCI YÜZYILI GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşa edilen caminin etrafında eski eserlerin bulunması ve bölgenin az yapılaşma olması, orada zamanın adete durmasına neden oluyor. Caminin içinde bulunduğu külliye, bir tarafındaki mezarlık, türbeler ve büyük bahçesi ile çok farklı bir atmosfere sahip.￼

SADELİK VE ESTETİK BİR ARADA

Süleymaniye Cami’nin zamanın şartlarının çok üzerindeki teknik alt yapısı, sadelik üzerine dayalı mimari estetiği, aydınlatmasından çıkan isin mürekkep yapımında kullanılmasına kadar düşünülmüş ince detayları, güzelliğine güzellik katıyor.

PENCERE VE VİTRAYLARI GÖZ ALIYOR

Mihrabın yaslandığı duvardaki vitraylı pencereler ve mihrabın iki yakasındaki çerçeveler göze çarpıyor. Cami 128 pencereyle ve onlarca kandille aydınlatılmış durumda. Bu kandillerin yere yakın olmasının getirdiği çok amaçlılık bile o günün zarif düşüncesinin bir eseri.

4 MİNARE, 10 ŞEREFE

Caminin beyaz mermerden inşa edilmiş iç avlusunun dört köşesinde yükselen; ikisi üç şerefeli, ikisi de iki şerefeli dört minaresi var. Camideki 4 minare, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah oluşunu; minarelerdeki 10 şerefeyse, onuncu padişah oluşunu anlatıyor.

FASULYECİLERDE YÜZLERCE KİŞİYLE BİRLİKTE ORUÇ AÇMAK

Ziyaret sonrasında caminin hemen önündeki alanda yer alan fasulyecilerin caddeye taşan masalarında, çok büyük bir kalabalıkla birlikte iftar açmak, sonrasında tüm İstanbul’a hakim manzarasından şehri kuşbakışı seyretmek anılara anı katıyor. Burada Mimar Sinan’ın türbesini ziyaret etmek de mümkün.

ŞEHZADE CAMİ

İçinde Helvai Yakup Efendi’nin türbesinin de bulunduğu Şehzade Cami, Şehzade Sultan Süleyman tarafından 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırıldı.

FATİH CAMİ

Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmed tarafından, Atik Sinan’a inşa ettirildi. Bu cami, özellikle Ramazan ayında yoğun ziyaret edilen bir ibadet merkezi. Etrafındaki tarihi Fatih Çarşısı ve lokantalar da iftar için güzel seçenekler sunuyor.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİ

Hırka-i Şerif Cami, 1851’de padişah Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilerek, ibadete açıldı.￼

SULTANAHMET CAMİ

Sultanahmet Cami, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.

İstanbul’un simgelerinden biri olan bu cami, muhteşem mavi çinileri ve 6 minaresi ile dikkat çeker. Ramazan ayında özellikle teravih namazları için oldukça kalabalık olur.

EYÜP SULTAN CAMİ

Eyüp Sultan Cami, 1458'de yapıldı, yapımından sonra günümüze gelene kadar bir çok değişiklik yaşadı.

Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesinin bulunduğu bu cami, Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Burada iftar açıp dua etmek ayrı bir huzur veriyor.

YENİ CAMİ

Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii’nin temeli, 1597 yılında Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle atıldı. 1665'te zamanın padişahı IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan'ın büyük çabaları ile tamamlandı.

Mısır Çarşısı’na yakınlığı ile bilinen bu cami, hem tarihi hem de manevi açıdan önemli bir yere sahip.

MİHRİMAH SULTAN CAMİ

Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a, Üsküdar iskele meydanında yaptırdığı cami.

Bu cami, Boğaz manzarasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunar.

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİ

Pertevniyal Valide Sultan Cami, Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından 1869-1871 yılları arasında inşa edildi. Montani’nin mimari olduğu camiinin planlarını Sarkis Balyan çizdi, Hagop Balyan'ın katkı sundu.

CİHANGİR CAMİ

Beyoğlu, Cihangir yokuşundaki Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırıldı. Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca tadilat gördü, en son olarak da 1889'da II. Abdülhamid tarafından yenilendi.

KUŞKONMAZ CAMİ

Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan Kuşkonmaz Cami, Vezir Şemsi Ahmed Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı. Caminin bulunduğu yer, Şemsi Ahmet Paşa külliyesi olarak anılıyor.

AYASOFYA CAMİİ

Hem Bizans hem de Osmanlı mirasını taşıyan bu cami, tarihi dokusu ve ihtişamıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ramazan ayında manevi atmosferi daha da yoğun hissediliyor.

ŞAKİRİN CAMİİ

Modern mimarisiyle dikkat çeken bu cami, İstanbul’da en farklı tasarıma sahip camilerden biri. Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii, Ramazan’da ziyaret edilecek özel mekanlar arasında.



