Regaip Kandili, yurt genelinde idrak ediliyor

AA & Ensonhaber

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gecesi, cuma gününe bağlanırken idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak anlamlandırılıyor.

Sözlükte "değerli ve bol bağış, rağbet edilen şey" anlamını taşıyan "regaip", dini literatürde ise "bol sevap, faziletli amel ve mükafat" olarak yorumlanıyor.

MÜSLÜMANLAR İÇİN EŞSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların manevi yolculuğuna bu özel geceyle başlamanın, Müslümanlar için eşsiz fırsatlar sunduğunu vurguladı. Kapukaya, Regaip Kandili'nin anlamını derinleştirirken, bu gecede tüm rağbetin yalnızca Allah'a yönelmesi gerektiğini ve Müslümanların dünyevi tutkularından sıyrılarak manevi bir arınma yoluna girmesi gerektiğini belirtti.

"BUGÜNLERDE ORUÇ TUTALIM, SADAKA VERELİM"

Regaip gecesini takip eden gün oruç tutmanın manevi açıdan çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Kapukaya, şu ifadeleri kullandı:

Bu mübarek geceyi, Kur'an-ı Kerim okuyarak, ülkemizin, milletimizin ve tüm mazlumların esenliği için dua ederek değerlendirmeliyiz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalı, sadaka vermeli ve kimsesizlerle bu manevi atmosferi paylaşmalıyız.

VATANDAŞLAR, AYASOFYA'YI DOLDURDU

Regaip Kandili vesilesiyle İstanbul'un dört bir yanındaki camiler, manevi bir atmosferle dolup taştı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, bu özel geceyi namaz ve dualarla idrak etti.

Fatih Camisi’nde akşam namazının ardından başlayan kandil programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir huzur ortamı oluşturdu. İlahi dinletilerinin yankılandığı programda, edilen dualar geceye anlam kattı. Yatsı namazının ardından program sona erdi.

Sultanahmet Camisi de Regaip Kandili’nin coşkusuna ev sahipliği yaptı. Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan programa yoğun katılım gösteren vatandaşlar, dualarla manevi bir yolculuğa çıktı. Yatsı namazının ardından cemaat, sıcak bir dayanışma örneği sergileyerek ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi’nde de benzer bir manevi coşku hakimdi. Akşam namazının ardından düzenlenen programda, vatandaşlar namaz kılıp dualar ederek kandilin huzurunu paylaştı. Bu özel gece, şehrin her köşesinde birlik ve beraberlik içinde idrak edildi.

YOZGAT

Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.