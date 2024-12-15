Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ülke genelinde kar yağışlarının etkili olmaya başlaması sonrası kayak severler tarafından kayak merkezleri araştırılmaya başlandı.

Eşsiz bir coğrafyasıyla yaz kış demeden birçok yerli ve yabancı turisti çeken Rize, kış aylarında ise kayak merkezleri ile ön plana çıkıyor.

Kaçkar Dağları'nın merkezinde bulunan, 3 bin 900 metrelik zirvelere sahip olan Rize, ayrıca yakın coğrafyada bu rakımlarda en erken kar düşen bölge olarak da biliniyor.

KIŞ SPOR SEVERLERİNİN UĞRAK NOKTASI

İlk karın Ekim'de düştüğü Rize'de kış, su ve doğa sporlarının hepsi bir arada yapılabiliyor.

Yarım saatlik mesafelerde her türlü sporun aynı anda yapılabildiği bu coğrafyalar maalesefki beklenen değeri göremiyor.

Ancak, heliski sporunun uğrak noktası olarak öne çıkan bu coğrafya, her sene dünyadan birçok kayakçıyı misafir ediyor.

KAR KALINLIĞI 172 SANTİMETREYE ULAŞTI

Sahil kesimlerinden şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olması sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu il Rize oldu.

Handüzü Yaylası kar kalınlığı ile Palandöken'i de geride bıraktı.

RİZE'DEN 4 BÖLGE LİSTEDE İLK 10'DA

172 santimetre kar kalınlığı ile Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası Türkiye'deki en yüksek kar kalınlığı olan bölge olarak verilere geçerken, 159 santimetre ile yine Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı ve 128 santimetre kar kalınlığı ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası Türkiye'de kar kalınlığı olarak başı çekti.

Erzurum'a bağlı Palandöken Kayak Merkezi ise 105 santimetrelik kar kalınlığı ile 4. sırada yer aldı. 5. sırada ise 100 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası geldi.