İHA

Erken kar yağması, Türkiye'nin kar kalınlığı en yüksek zirvelerini barındırması ve doğal güzellikleri ile Rize, kış turizmi için iddialı bir konuma geldi.

Kaçkar Dağları'nda 20 yıldır yapılan ‘Heliski’, bu yıl da sürüyor.

'Heliski' heyecanını yaşamak için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor.

Ardından kayakçılar, parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere çıkartılıyor.

DÜNYA ÇAPINDA 10 NOKTADAN BİRİ

Eşsiz doğaya sahip olan Kaçkarlar, heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

Heliski Türkiye operasyon departmanı çalışanlarından Celal Özkan, heliskiye talebin her geçen yıl katlanarak artığını söyledi.

Özkan “Heliski ilk başladığımız yıllarda 6 haftaydı, şu anda 2025 yılına baktığımızda 16 hafta olarak devam edecek. O yüzden talep var. Her geçen sene üstüne üstüne koyup o şekilde devam ediyor. Bu sene Kaçkarlar'da kar kalitesi çok iyi. Yani yukarı çıkan misafirler döndüklerinde çok mutlu bir şekilde dönüyorlar. O da sezonun uzun sürmesinde etkili oluyor.” dedi.

HELİSKİ HEYECANINDA 20 YIL

Heliskinin 20. yılı olması nedeniyle çeşitli profesyonel sporcuların da bu yıl etkinliklere katılacağını kaydeden Celal Özkan, “Bu yıl 20. yıllarını da kutluyorlar. O yüzden bu yıla özel kayaklar yapıldı. 20. yıla özel aynı zamanda da bu yıla özel yine misafirler buraya getirecekler. Karın kaliteli olması, bir de Kaçkar Dağları'nın eğimi bu spor için çok uygun. O yüzden burası tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.

"KAYAĞA İLGİ ARTMAYA BAŞLADI"

Heliskinin başlamasıyla bölgede kayak branşına ilginin artığının altını çizen Özkan, “Heliski buraya geldiğinde herkes kayağa çok yabancıydı ama heliskiden sonra artık burada işletmeciler kayak almaya başladılar, kaymaya başladılar. Çamlıhemşin'de Kayak Okulu açıldı. Heliski ile beraber kış aktiviteleri burada artmaya başladı. O da gölgede kış turizminin gelişmesi için bir nevi öncelik yapmış oldu.” diye konuştu.

"KIŞ HATAYI KABUL ETMEZ"

Bölgede daha profesyonel çalışmalar ile kayak sporunun daha da gelişebileceğini kaydeden Celal Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

Kaçkar Dağları kış turizm için de yaz turizmi için de inanılmaz bir potansiyele sahip. O yüzden mantıklı güzel yatırımlarla beraber, profesyonel kişilerle beraber dünyada ses getiren bir yer olabilir ama dediğim gibi profesyonel kişilerle olması çok önemli. Çünkü kış hatayı kabul etmez. Karı çok iyi tanımak, çok iyi bilmek gerekiyor ki buralarda kış turizmine güvenli bir şekilde yapabilelim.

GÜVENLİK EN YÜKSEK SEVİYEDE

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında yer alan Heliski, ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda.

Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor.

Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyor.