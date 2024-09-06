Rize'de yayladaki 600 kilogram ağırlığındaki taşı elleri ile böyle taşıdılar Çamlıhemşin ilçesinde bir araya gelen köy halkı 600 kilogram ağırlığındaki kayayı elleri ile 600 metre taşıyarak cami avlusuna yerleştirdi.

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İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 880 rakımdaki Kaçkar Yaylası Didi köyünde yeni cami inşa edildi.

Caminin avlusunda vatandaşların çay sohbeti yapabileceği bir alan oluşturmak isteyen köy muhtarı Ahmet Kuyumcu, avluya doğal bir masa koymak istedi.

TAŞ BULDU

Köy muhtarı Kuyumcu, yaylada dolaşırken 600 kilogram ağırlığında bir taş buldu.

Bu taşı cami avlusuna taşımaya karar veren muhtar Kuyumcu, köyden topladığı 13 kişiyle birlikte taşın başına geldi.

AVLUYA GETİRDİLER

Odunlar ile yaptıkları taşıma sistemiyle 600 kilogram ağırlığında olan taşı yaklaşık 600 metre taşıyarak camiinin avlusuna getirdiler.

Kuyumcu ve beraberindekiler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÇAY SOHBETLERİ YAPACAKLAR

Öte yandan cami avlusuna yerleştirilen kaya burada masa görevi görecek ve köy halkı kaya etrafında toplanıp hoş çay sohbetleri yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)