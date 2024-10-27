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İHA

Doğu Karadeniz soğuk havaya teslim.

Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar altında kalan yaylalardan dönüşler de sürüyor.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Viçvanag Yaylası’nda yaşayan Burak Öztürk isimli vatandaş, yayla dönüşü kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada fark etti.

AYIYA SESLENDİ: ÇABUK YATAĞA

Ayıyı telefonu ile görüntülemeye başlayan Öztürk ayıya seslenmeyi de ihmal etmedi.

Öztürk ayıya “Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.