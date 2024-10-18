Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

DHA

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı.

Sıcaklıkların düşmesi ile de bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ve köylere kar yağdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler, beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 5 İLA 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı.

Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.