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Sağlığı tehdit eden 10 pis yer

Hijyen Konseyi zaman zaman "en pis yer" listelerini yayımlıyor. Konseyin en son yayımladığı liste, bugün de geçerliliğini koruyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
27.07.2025 09:02
Sağlığı tehdit eden 10 pis yer

Saklama koşulları ve çok kişinin kullandığı alanlar olması açısından "mikrop yuvası" olarak tabir edilen yerlerin içerdikleri tehlikeler açısından sıralaması yapıldı.

Uzmanlar, listedeki yerler konusunda tedbirli olmaya çağırıyor. Çünkü bu alanlara doğrudan temas etmek hastalığa davetiye çıkartabiliyor.

En pis 10 yerin ilk sırasında, "Teneke kutu içeceklerin ağız kısımları" bulunuyor.

İŞTE HİJYEN SORUNU YAŞANAN 10 YER

1. Teneke kutu içeceklerin ağız kısımları

2. Tuvaletlerin sifon, musluk ve kapı kolları

3. Fastfood ve çiğ köftecilerde verilen garnitürler

4. Madeni ve kağıt paralar

5. Toplu ulaşım alanlarındaki merdivenlerin trabzanları

6. Restoran ve kafelerdeki menü kitapçıkları

7. Beraber kullanılan su sebilleri

8. Nargilelerin marpuç kısımları

9. Buz makineleri

10. Kuaförlerdeki havlu ve aletler

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