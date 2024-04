Sakarya'da bungalov tatiline yoğun ilgi! Doluluk yüzde 90’ı buldu Son yıllarda popüler olan bungalov tatilinin 3 günlük bedeli, evlerin büyüklüğü ve özelliklerine göre 20 bin TL’den başlayıp, 45 bin TL’ye kadar çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ramazan Bayramı tatilinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovlara ilgi arttı.

Sapanca’daki 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, 3 günlük bungalov tatilinin bedeli ise boyutları ve özelliklerine göre 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor.

9 günlük tatil için ise bu bedel 50 bin TL'den başlıyor.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, “Bayram tatili sebebiyle Sapanca’ya ilgi bir hayli yüksek. İlçemizde bulunan yaklaşık 4 bine yakın işletmelerimizde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen aileleri, bungalov tipi konaklama yerlerinde ağırlıyoruz.” dedi.

"Donanım ve çeşitlerine göre farklılık gösteriyor"

3 günlük tatilin 20 bin TL, 9 günlük tatilin ise 50 bin TL'den başladığını belirten Alaçam, “Bu fiyatlar evlerin donanım ve çeşitliliklerine göre farklılık gösteriyor. İlçe genelinde her şey dahil diye bir sistem yok.

Genellikle işletmelerimiz oda-kahvaltı şeklinde çalışıyor ve bahçelerde bulunan barbekülerde mangal ya da evlerin içerisinde mutfakta kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Ya da dışarıdan bir telefonla her şey ayağınıza geliyor." diye konuştu.

Dolandırıcılara karşı uyarı

Avantajlı fiyat ve koşullar içeren sahte ilanlarla dolandırıcılık olaylarının yaşandığını belirten Alaçam, “Bölgemize ilgi gösteren misafirlerimizden ricamız, iletişime geçtikleri Sapanca içerisinde herhangi bir bungalov, villa veya benzer konaklama tesislerini pazarlayan sayfayı ödeme yapmadan önce derneğimiz SAVİBU ile telefon veya sosyal medya hesaplarımız ile bizimle iletişime geçerek görüştükleri işletmeleri teyit etmelerini istiyoruz.” dedi.

"İstanbul'a çok yakın ve konforlu"

İstanbul'dan tatil için yeğeni Naz Karaduman ile birlikte Sapanca'ya gelen Şükran Mert, daha önceleri tekne tatili için Göcek’e gittiklerini, fakat Sapanca’yı keşfettikten sonra tercihini Sapanca’dan yana kullandıklarını belirtti.

12’nci kez Sapanca tatili yaptıklarını belirten Mert, ‘’İstanbul’dan burası çok yakın. Çok konforlu bir yaşam alanında tatilimizi geçiriyoruz burada. Havuzumuz muhteşem. Konaklamadaki açık ve kapalı alanları bizleri memnun ettiği için Sapanca’yı tercih ediyoruz.” dedi.

Sapanca’nın doğasını sevdiğini belirten Naz Karaduman ise ‘’Burada her an her yere ulaşabiliyoruz. Hem spor yapabiliyorum burada. Ayrıca ailece ayrı ayrı da vakit geçirebiliyoruz. Geniş bir alana sahip olduğu için tercih ediyoruz burayı.’’ dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)