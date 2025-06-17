DHA

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönündeki bir dinlenme tesisinin otoparkında sürücü, beyaz renkli otomobiliyle drift attı.

Şikayet sonrası otoyol jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsünün tesisin akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, sonra aynı tesisin otopark alanında drift attığı belirlendi.

46 BİN TL PARA CEZASI

Otomobil sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır' maddesi gereğince 46 bin 392 lira ceza kesildi.