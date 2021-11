Sakın çöpe atmayın! Kullanılmış çay poşetlerini değerlendirmenin 15 şaşırtıcı yolu

Kullanılmış çay poşetlerini çöpe atmak yerine birçok faydalı amaç için kullanabilirsiniz. Çay poşetlerinden ikinci kez yararlanmanızı sağlayacak birbirinden farklı kendin yap çözümlerini derledik.

Çaya olan düşkünlüğümüzü artık duymayan, bilmeyen yok... Çayın en çok demleme halini sevsek de poşet çaylar da hayatımızda önemli bir yeri kaplıyor.

Daha pratik olması, çok uğraştırmadan hemencecik hazır olması, fazlaca çöp çıkarmaması ve çeşit çeşit çayı bir arada sunması gibi nedenlerle poşet çaylara yönelebiliyoruz.

Bir de ‘şifayı kaptık kapacağız’ dediğimiz soğuk havalarda, poşet çayların biri gidiyor biri geliyor. Madem bu kadar kullanıyoruz, hakkında bilmediğiniz çeşit çeşit kullanım alanlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Evet yanlış duymadınız. Evde çay demlerken tercihiniz poşet çay ise kullandıktan sonra atmak yerine birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Eminiz ki, bu yazıyı okuduktan sonra içtiğiniz çay poşetlerini çöpe göndermekten vazgeçeceksiniz.

Tabii ki olabildiğince doğal ürünlerle hazırlanan çay poşetlerini tercih etmeyi unutmayınız. İşte sizler için kullanılmış çay poşetlerini değerlendirme yöntemlerini derledik.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Yeşil çay anti-aging, cilt ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı antioksidan özelliklere sahiptir. Hatta cilt sarkması, güneş hasarı, cilt lekeleri, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi derinin yaşlanma belirtilerini geciktirir. Bunun yanı sıra cilt hastalıklarının ve yaralarının tedavisinde kullanılabilir.

2 adet kullanılmış yeşil çay poşetin içeriğini bir kabın içerisine boşaltın.

1 çay kaşığı bal ve biraz limon suyu ekleyin.

Karışımı yüzünüze ve boyun bölgesine uygulayın.

5 ile 10 dakika bekletip ılık su ile durulayın.

Bu yüz maskesini haftada iki defa kullanabilirsiniz. Ancak hassas cilde sahipseniz doktora danışmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz.

SİVİLCE TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Kullanılan yeşil çay poşetleri ile cildinizi koruyup güzelleştirebilirsiniz. Yeşil çayda bulunan kateşinler, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bu madde, akneye neden olan bakteriler ile mücadele eder. Dolayısıyla diyebiliriz ki yeşil çaylar, hafif akne tedavisi için en iyi ev ilaçlarından biridir.

Bir fincan yeşil çay demleyin ve içtikten sonra poşetini yarım saat bekletin.

Çay poşetini 5 ile 10 dakika boyunca cilt üzerine direkt olarak yerleştirip bekletin.

Ardından cildinizi soğuk su ile durulayın.

Cildiniz sivilcelerden temizleninceye kadar günde iki defa tekrarlayın.

PEELİNG OLARAK KULLANILABİLİR

Çay poşetinin içindekileri değerlendirerek peeling yapabilirsiniz

Peeling kürlerinin en önemli özelliği, hafif pürüzlü bir yapıya sahip olmalarıdır. Kullandığınız çay poşetlerinin içindekileri peeling için hazırlayacağınız karışımda kullanarak pürüzlü bir yapı elde edebilirsiniz. Ancak kullandığınız çayın tamamen bitkisel ve katkı maddesiz olduğundan emin olun.

Poşetin içindeki artık kısma, zeytinyağı ve bal ilave edin.

Ardından cildinize hafif ve dairesel hareketlerle uygulayıp durulayın.

Cildinizi kir ve ölü derilerden arındırmada da çay poşetlerinden destek alın.

TIRNAK MANTARLARINI TEDAVİ EDER

Tırnak mantarı, özellikle ayak parmaklarda sık sık karşılaşılan bir sorun. Bu sorunla baş etmek için de çay poşetleri yardımınıza koşuyor. Nasıl mı?

Kullandığınız çay poşetlerini soğuduktan sonra buzdolabına koyun ve en az 20 dakika bekletin.

Soğuyan bu çay poşetlerini tırnak mantarının bulunduğu bölgeye koyun.

Bu işlemi günde 3 kez tekrar ettiğinizde bir süre sonra mantarlı bölgenin iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

SAÇA PARLAKLIK KAZANDIRIR

Kuru ve mat saçlardan kurtulmak için kullanılmış siyah veya yeşil çay poşetlerini kullanabilirsiniz. Çayda bulunan antioksidanlar, saçın uzamasını teşvik ederken kafa derisindeki kurumanın ve kepeğin önüne geçer.

2 ya da 3 adet çay poşetini 2 su bardağı suda demleyin ve soğumasını bekleyin.

Saçınızı şampuanlayın ve durulamak için bu suyu kullanın.

Daha sonra saçınızı normal su ile durulayıp 5 dakika boyunca masaj yapın.

Kuru saçlara yumuşaklık ve parlaklık katan bu yöntemi, haftada 2 kez kullanabilirsiniz.

AĞIZ KOKUSUNU YOK EDER

Kullanılmış çay poşetleriyle ferah ve doğal ağız gargaraları hazırlayabilir, ağız kokusuna veda edebilirsiniz.

Nane ya da yeşil çay gibi antiseptik ve anti bakteriyel özelliklere sahip çaylar tüketiyorsanız kullandıktan sonra hemen çöpe atmayın. Bu çaylar, ağızda kötü kokuya neden olan bakteriler ile mücadele eder ve böylece nefesinizi tazeleyebilirsiniz.

2-3 çay poşetini 20 dakika boyunca bir bardak sıcak suda bekletin.

Çay demlendikten sonra soğumasını bekleyin.

İçerisine birkaç damla çay ağacı yağı karıştırın.

Kötü nefes kokusu ile mücadele etmek için karışımla günde iki kere gargara yapın.

GÜNEŞ VE JİLET YANIKLARINA İYİ GELİR

Yeşil sallama çaylar, güneş yanığının yanı sıra jilet yanıklarını da yatıştırır. Yeşil çay, hafif anestezi özellikleri ile kaşıntı ve ağrıyı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bu yöntem için yeşil çay poşetlerinin yerine papatya çay poşetlerini de deneyebilirsiniz.

Banyo yapacağınız suya 10-12 adet kullanılmış yeşil çay poşeti koyun.

Bu şifalı suda yaklaşık 20 dakika boyunca uzanın.

Yöntemi günde bir kez olmak üzere birkaç gün boyunca yapın.

GÖZLERDEKİ ÖDEMİ ALIR

Çay poşetleri, şişmiş ve tahriş olmuş gözleri yatıştırmaya yardımcı olabilir. Çay, anti-tahriş edici özelliği sayesinde göz çevresindeki şişliği azaltır. Bunun yanı sıra yorgunluk ve iltihabı hafifletmeye yardımcı antioksidan özelliklere sahip olan yeşil çay, gözlerinize doğal bir ışıltı katar.

Kullandığınız 2 çay poşetini 30 dakika boyunca buzdolabında bekletin.

Soğutulmuş çay poşetlerini göz kapaklarınızın üzerine koyun.

Yaklaşık 10 ile 15 dakika bekletin.

Yöntemi günde birkaç kez tekrarlayın.

ELDEKİ KOKULARI YOK EDER

Yemek yaptıktan sonra ellerinizde kalan kokulardan kullanılmış çay poşetleriyle kurtulabilirsiniz.

Balık ayıkladınız, soğan, sarımsak doğradınız ya da sizi kokusuyla rahatsız eden başka bir malzeme çıktı karşınıza.

Ele sinen ve bir türlü çıkmayan bu kokulardan kurtulmak için bir köşede biriktirdiğiniz çay poşetlerinden bir tanesiyle elinizi yıkayın.

AYAK KOKULARINI DA YOK EDER

El kokusunu yok ettiği gibi ayak kokusundan da onlar sayesinde kurtulabilirsiniz

Biriktirdiğiniz kullanılmış çay poşetlerini ayaklarınızı içinde bekletebileceğiniz boyutta bir leğene koyun ve ılık suyu boca edin.

Ayaklarınızı yaklaşık 20 dakika boyunca çay poşetleriyle dolu suda bekletin. Böylece adeta korkulu rüyanız olan ayak kokusundan kısa sürede kurtulun.

AYAKKABILARDA KOKU OLUŞUMUNU ENGELLER

Koku yapan ayakkabılarınızı da çay poşetleriyle ferahlığa kavuşturabilirsiniz.

Kullandığınız 2 poşet çayı güzelce kurutun, ardından her birini bir ayakkabı tekinin içine yerleştirin.

Çay poşetlerini bir gece boyunca ayakkabının içinde bırakın. Sabah, sizi çiçek gibi kokan ayakkabılarınız karşılasın.

Tabii kullanacağınız poşet çayların lavanta gibi mis kokulu olması işleri kolaylaştıracaktır.

BUZDOLABINDA KÖTÜ KOKU OLUŞUMUNU ÖNLER

Buzdolabınızda kötü kokuların oluşmasını önlemek için de kullanılmış çay poşetlerini değerlendirebilirsiniz.

Kötü kokuları engellemek için kullanılmış çay poşetlerini buzdolabınızda bekletin.

BULAŞIKLARDAKİ AĞIR LEKELERİ ÇIKARIR

Tabii devir bulaşık makinesi devri... Ancak ne yazık ki bulaşık makineleri, bol yağlı tabakları ve tencereleri kolay kolay temizleyemiyor. Hal böyle olunca o yağlı tabak çanakları tek tek elimizde ovalamak zorunda kalıyoruz.

Ancak bununla uğraşmak yerine akşam lavabonuza bir tıkaç takın ve biraz suyla doldurun. Bulaşıkları da suyun içinde bırakın.

Suyun yumuşatmaya gücü yetmediği lekelerle uğraşmamak için içine birkaç tane kullanılmış çay poşeti atın. Sabah tabaklardaki o ağır lekelerin nasıl bir çırpıda çıktığını göreceksiniz.

BİTKİLERİNİZ İÇİN DOĞAL GÜBRE

Demlik çaylarda olduğu gibi kullandığınız çay poşetlerinin içindeki artık çayları da biriktirerek yetiştirdiğiniz bitkilere doğal bir gübre sağlayabilirsiniz.

Burada unutmamanız gereken nokta, çay poşetlerini biriktirirken onları cam kavanozlarda saklamak ve kurumalarını önlemek için bir miktar nemlendirdikten sonra bitkinizin toprağına karıştırmak.

Çaydan yapmış olduğunuz bu gübre, bitkileriniz, özellikle de köklerini zararlı böceklerden de uzak tutacaktır.

AYNADALARDAKİ İNATÇI LEKELERİ YOK EDER

Özellikle banyolarda bulunan aynaların kolayca kirleniyor. Ancak onları temizlemek için vakit kaybetmenizi istemeyiz.

Aynalardaki inatçı lekeleri, kullanılmış ve hafif nemli kalmış poşet çaylarını kullanarak bir bezd yardımıyla temizleyin. Çok daha kolay temizlendiğini göreceksiniz.

Not: Her müdahale her bünyede aynı etkiyi yaratmayacağından kullanılmış çay poşetlerinin özellikle sağlığınızı ilgilendiren kullanım alanlarını doktorlarınıza danışmadan uygulamayınız.