Saksılara "pirinç suyu" döken kurtarıyor; İşte faydası...

Evde bitki yetiştirenlerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, zamanla solgunlaşan ve canlılığını kaybeden saksı çiçekleri oluyor.

Kimyasal gübreler yerine doğal çözümler arayanlar ise son dönemde oldukça popüler hale gelen “pirinç suyu” yöntemine yöneliyor.

Mutfakta sıkça kullanılan pirincin suyu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bitkilerin köklerini besleyerek daha sağlıklı ve canlı görünmelerine katkı sağlıyor.

Özellikle evde bitki yetiştirenler arasında son dönemde oldukça popüler hale gelmiş durumda.

İşte, pirinç suyunun bitkilere inanılmaz faydaları...

BİTKİLERE PİRİNÇ SUYU ETKİSİ

Pirinç suyu; nişasta, az miktarda protein ve mineraller içerir. Bu bileşenler toprağa karışarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar.

İçerdiği doğal bileşenler sayesinde köklerin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Güçlü kökler, bitkinin daha dayanıklı olmasını sağlar.

Solgun ve cansız görünen bitkiler, düzenli ve ölçülü pirinç suyu kullanımıyla daha canlı bir görünüme kavuşabilir.

Kimyasal gübre kullanmak istemeyenler için pirinç suyu doğal bir alternatif sunar. Özellikle hassas bitkilerde daha güvenli bir seçenektir.

Pirinç suyu, toprakta bulunan yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını destekleyerek bitki sağlığını dolaylı olarak iyileştirir.

Haftada 1 kez kullanmak yeterlidir.