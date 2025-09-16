Samsun'da 96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor

Mesleğin Samsun’daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Dursun Yıldız, günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyor.

Kış ve yağmurlu havalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldız, sadece bir Pazar gününü evde geçirdiğini ve o gün de sıkıldığını belirterek, "Çalışmadan duramıyorum. Pazar günleri bile geliyorum çünkü çalışmak istiyorum. Bana göre en iyi şey çalışmak." dedi.

"ÇALIŞMADAN DURAMIYOR"

Bir pazar günü evde durduğunu ancak çalışmayınca çok sıkıldığını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Kendimi methedemem, kendini övmek bence terbiyesizlik. 50 yıldır şemsiye tamir ediyorum. Öncesinde köy terzisiydim. Şemsiye tamirini bir ustadan öğrenmedim, meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim.

Çalışmak için hevesli olmak lazım. Evde duramıyorum, çalışmadan yapamıyorum. Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama bana karışamazlar. İşimi yaparım, helalinden 3-5 kuruş neyse alırım."

BEDESTEN'İN SİMGESİ

Samsunlu vatandaşlar tarafından Bedesten Çarşısı’nın simgesi olarak görülen Dursun Yıldız, şehrin tek şemsiye tamircisi olarak sonbahar ve kış aylarında yoğun ilgi görüyor.