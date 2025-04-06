DHA

Samsun'da vatandaşlar 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu öncesinde tezgahtaki balıklara yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl balık sezonunda vatandaşların balığa doyduğunu ifade eden balıkçı Onurcan Köse, tezgahtaki son balıklara da yoğun ilgi olduğunu söyledi.

"SEZON ZAETEN BOLLUKLA BAŞLAMIŞTI"

Vatandaşın balık tezgahlarına ilgisinin sürdüğünü belirten Köse, şu sözleri kullandı:

Balık sezonumuz zaten bollukla başlamıştı. Bu sene vatandaş balığı çok iyi bir şekilde tüketti. Balık sezonumuz 15 Nisan'da kapanıyor. Kayıkların çoğu zaten sezonu kapattı. Olanların tuttuğu balıklarla tezgahımızı devam ettiriyoruz. Son satışlarımıza da vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

"HAMSİNİN KİLOSU 150 TL"

Balık fiyatlarına ilişkin bilgi veren Onurcan Köse sözlerine şöyle devam etti: