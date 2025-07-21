Samsun'da bulunan Gölalan Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Dinlenmek, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun'da bulunan bu gizli cennete sığınıyor...

Samsun'a bağlı Canik ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Gölalan Şelalesi, ziyaretçilerine sadece görsel bir güzellik sunmuyor aynı zamanda doğa yürüyüşü, piknik, dağcılık gibi birçok aktivitenin yapılabileceği imkanları sağlıyor.

ÖZELLİKLE HAFTA SONLARINDA TERCİH EDİLİYOR

Buraya özellikle hafta sonu günlerinde gelen vatandaşlar, büyük ilgi gösteriyor.

Şelaleye gelen bazı vatandaşlar piknik yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı, bazıları da şelalenin altındaki göle girerek soğuk suda serinlemeyi tercih ediyor.

BAZI VATANDAŞLAR KAYALARA TIRMANIP SUYA ATLIYOR

Gölalan Şelalesi'nden kaymak için metrelerce tırmanarak kayaların tepesinden suya atlayan bazı vatandaşlar da korku dolu anlar yaşatıyor.

Bu anlar atlayanlara heyecan dolu dakikalar yaşatırken, izleyenleri ise korkutuyor.

ŞELALEYİ ÖNCEDEN KEŞFETMEYEN VATANDAŞLAR PİŞMAN

Şelale hafta sonu özellikle pazar günleri yoğun ilgiye uğruyor.

Şelaleye ilk kez uğrayan vatandaşlar, bu güzelliği daha önceden fark etmedikleri için pişman olduklarını söylerken, şelalenin tepesinden atlanılmasının ise tehlikeli olduğunu ifade ettiler.