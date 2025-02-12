İHA

Ordu'da yaşayan 35 yaşındaki Tuğçe Yeşil, kızı için yaptığı fedakarlıkla yürekleri ısıttı.

Yeşil, tek böbrekli olarak dünyaya gelen ve böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren 8 yaşındaki kızı Azra Elif’e tekrar hayat verdi.

Fedakar anne, uzun süredir acı çeken kızına böbreğini verdi.

5 Şubat'ta Samsun'da bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen nakil ameliyatı başarıyla tamamlandı.

"BİZİM İÇİN YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

Anne Tuğçe Yeşil, yaşadıkları sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeşil, "Çok mutluyuz. Değişik duygular içindeyiz. Bundan sonrası için daha yoğun bir tedavimiz var ama artık değerlerini daha net bir şekilde görebileceğiz. Doktorlarımız çok iyi ilgilendiler. Başarılı bir operasyon geçirdik.

Gerçekten çok mutluyum. Artık eskisi gibi değiliz. O zor süreçleri atlattık. Bizim için yeni bir hayat başlıyor. Ben hep derdim yarınlarda umut var diye. Umudumuza kavuştuk. Her şey daha da güzel olacak inşallah" dedi.

"SEVDİĞİM HER ŞEYİ ÖZLEDİM"

Anneanne Hatice Toparlak, daha önce kendisi ve eşinin de böbrek bağışlamak istediğini dile getirere, "Daha önce benden denedik. Dedesinden denedik ancak doktorlar annesinden daha sağlıklı olur diye düşündüler. Biz de karar verdik. 8 aydır yoğun bir rahatsızlığı vardı. Şimdi organ nakli gerçekleşti. Allah razı olsun" diye konuştu.

8 yaşındaki Azra Elif Yeşil ise "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Okulumu, kardeşimi, sevdiğim her şeyi özledim" şeklinde konuştu.

TABURCU EDİLDİ

Vaka hakkında bilgi veren Ar. Gör. Dr. Abdülmetin Ergün, "Son bir buçuk senedir son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle nakil listemizdeydi. Annesinden böbreği alınmak üzere servimize yatırıldı. 2 saatlik bir operasyon geçirdi. Daha sonrasında böbrek değerleri düzeldi. Bizim açımızdan yüz güldürücü bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan Azra taburcu oldu.