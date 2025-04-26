Samsun'da gebe okulunda baba adayları bez bağladı, bebek yıkadı

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu’nda düzenlenen eğitimler, baba adaylarının ilk bebek deneyimiyle renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Sağlık personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda baba adayları, yeni doğan bebek bakımını tecrübe ederken, anne adayları ise gebelik süreci, doğuma hazırlık ve bebek bakımı gibi konularda detaylı bilgilendirildi.

Yetkililer, gebelik döneminde doğru bilgiye ulaşmanın hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlere katılan çiftler, hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi.

GEBE OKULU'NDA SUNULAN HİZMETLER

Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Beyza Bayar, verilen hizmetlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gebe okulumuz, hamile kadınlara, anne ve baba adaylarına gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası döneme dair eğitim ve destek sunuyor. Ekibimizde uzman doktorlar, ebeler, psikologlar, diyetisyenler, diş hekimleri ve fizyoterapistler yer alıyor. Gebelik pilatesinden yeni doğan bakımı ve banyosuna, emzirme danışmanlığından beslenme ve ağız-diş sağlığına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Ayrıca gebeler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi, deneyim paylaşımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Baba adaylarını da sürece aktif şekilde katarak, özellikle bebek bakımı ve emzirme konularında bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci için merkezimize tüm anne-baba adaylarını bekliyoruz."

"TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ"

Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Meryem İskenderoğlu da merkezin genel faaliyetleri hakkında bilgi verdi: