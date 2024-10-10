AA & Ensonhaber

Geçmişte sürüler halinde yaşayan ceylanlar, nüfuslarının hızla azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Ceylanların korunması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla 2005 yılında kurulan 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonu'nda doğan yavrular, Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na bırakılarak doğayla buluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde Şanlıurfa'nın dağlarındaki ceylan sayısı istenilen seviyeye ulaştı. Bunun ardından, bu zarif hayvanlar 2020'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’na da yeniden kazandırıldı.

"BU SENE YAVRULAR AÇISINDAN BEREKETLİYDİ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, ceylanların kendileri için büyük bir değer taşıdığını ve bu nadir türün popülasyonunu artırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

2005 yılında 86 ceylanla faaliyete başlayan 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’nda, bu yıl ceylan sayısının 460’a ulaştığını paylaşan Mumcuoğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

Bu önemli rakama ulaştığımız için artık salım programını başlattık. 2020 ve 2021 yıllarında, Şırnak Cudi Dağı’na 40'lı ve 50'li gruplar halinde toplamda 90 ceylan salındı ve bu sayede ceylanlarımız orada da yaşam alanı buldu. Bugün yaptığımız envanter çalışmalarında, Cudi Dağı'ndaki ceylan sayısının 132’ye ulaştığını tespit ettik. Bu yılki planımızda ise 30 ceylanı Cudi Dağı’na, 30'unu da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na salarak toplamda 60 ceylanı doğaya kazandıracağız.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yapılan sayımlar sonucunda ceylan sayısının 432’ye yükseldiğini aktaran Mumcuoğlu, yeni salımlar ve doğumlarla birlikte bu sayının kısa sürede 500’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bu yılki doğum sayısının beklenenden fazla olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Mumcuoğlu, şunları ekledi: