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Şanlıurfa'da bulduğu para ve ziynet dolu çantayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'da bulduğu para ve ziynet dolu çantayı sahibine teslim etti Suruç ilçesinde esnaf, bulduğu ziynet eşyası ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.