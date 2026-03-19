Çocuklar sevgiyi zorlanarak değil güvenerek öğrenir

Günlük hayatta sık karşılaşılan “Hadi bir öp”, “Bir sarıl bakalım” gibi beklentiler, yetişkinler için sıradan bir sevgi ifadesi olarak görülse de çocuklar için her zaman aynı anlamı taşımayabiliyor. Özellikle istemedikleri bir temasa zorlanan çocuklar, o an uyum sağlasa bile kendi sınırlarını ifade etme konusunda zamanla zorlanabiliyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlar, çocuğun hem bedensel hem duygusal alanını nasıl koruyacağını öğrenme sürecini doğrudan etkiliyor.

TEPKİ BİR SINIR İFADESİ OLABİLİR

Bir çocuğun sarılmak istememesi ya da öpücükten kaçınması çoğu zaman yanlış yorumlanabiliyor. Oysa bu durum çoğu zaman sevgi eksikliği değil, çocuğun kendini rahat hissetmediği bir duruma verdiği doğal bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Özellikle bayram gibi temasın arttığı dönemlerde zorla verilen bir öpücük, çocuk için küçük bir an değil; kendi bedenine rağmen hareket etmeyi öğrendiği bir deneyime dönüşebiliyor. Uzmanlar, bu tür tepkilerin bastırılması yerine anlaşılmasının, çocuğun kendini güvende hissetmesi açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

ZORLANAN SEVGİ ÇOCUĞU İKİLEMDE BIRAKABİLİR

“Bir öpücükten ne olur”, “Ayıp olur”, “Beni sevmiyor musun?” gibi ifadeler çoğu zaman iyi niyetle söylense de çocuk üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Bu durumda çocuk, kendi isteği ile karşısındaki yetişkinin beklentisi arasında kalıyor. Bu ikilem, çocuğun zamanla kendi duygusunu ikinci plana atmasına neden olabiliyor.

EBEVEYNİN ROLÜ SINIRI KORUMAK

Bu tür anlarda belirleyici olan, çocuğun verdiği tepkinin nasıl karşılandığı oluyor. Ebeveynin çocuğu zorlamak yerine onun duygusunu sade ve net bir şekilde ifade etmesi, hem çocuğun güven duygusunu koruyor hem de sosyal ortamı dengeliyor.

“Şu an istemiyor”, “El sallayabilir”, “Biraz çekindi” gibi cümleler, sınır koymanın en sakin yolları arasında yer alıyor.

ETİKETLER BENLİK ALGASINI ETKİLEYEBİLİR

“Yabani”, “utangaç”, “soğuk” gibi ifadeler çoğu zaman şaka gibi söylense de çocuklar bu tanımları doğrudan kendilerine ait bir özellik olarak algılayabiliyor. Bu nedenle davranışa yönelik bir durumun kişiliğe atfedilmesi, çocuğun kendini tanımlama biçimini etkileyebiliyor.

KÜÇÜK HAZIRLIKLAR GÜVEN SAĞLAYABİLİR

Sosyal ortamlardan önce çocukla yapılan kısa ve net konuşmalar, bu tür durumların daha rahat yönetilmesini sağlayabiliyor.

“İstersen el sallayabilirsin”, “İstemediğinde hayır diyebilirsin”, “Rahatsız olursan bana gelebilirsin” gibi ifadeler, çocuğun kendini güvende hissetmesine yardımcı oluyor.

SEVGİ GÜVENLE KURULUR

Çocuğun istemediği temasa zorlanmaması, yalnızca o anı değil, uzun vadede kuracağı ilişkileri de etkiliyor. Uzmanlara göre çocuklara bedenleri üzerinde söz hakkı tanınması, sağlıklı sınırlar kurabilen bireyler yetişmesinde önemli bir rol oynuyor.