Yozgat'ta altınlarını sakladığı lahana poşeti çöpe atıldı: Soluğu kamyonun başında aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir kadın, altınlarını lahana poşetine sakladı.

Çocuklarının temizlik yaparken çürüdüğünü düşünerek çöpe attığı lahanaların içinde altın olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan aile, çöpte 10 gram altın olduğu bilgisini verdi.

ÇÖP KAMYONUNDA ARADIĞI ALTINLARINI BULDU

Mahallenin çöplerini toplayan işçiler çöp kamyonunda altınların olduğu poşeti arama yaparak buldu.

Kamyonun başında bekleyen kadın, çöpe atılan poşeti hatırlayarak içine baktığında altınlarını buldu.

"VATANDAŞIMIZIN KAYBINI BULDUK"

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Erkan Bölükbaşı, şunları söyledi:

"Vatandaşımızla irtibata geçtik. Durumunu anlattı. Sahamıza gitmeden vatandaşımızı yol kenarında bekleyip beraber çıktık. Vatandaşımızın nasıl bir poşet olduğu tarifi doğrultusunda dikkatli bir şekilde arabamızı açıp kontrol ederek dökümünü yaptık. Vatandaşımızın kaybını bulduk, kendisine geçmiş olsun diyoruz."