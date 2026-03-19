Depremzedeler, bayram arifesinde yakınlarını mezarlıkta andı

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan İslahiye’de, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı’ndaki depremzedeler için ayrılan mezarlığı ziyaret etti.

Vatandaşlar, mezarları temizleyip çiçek dikti, üzerine su dökerek dua etti. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

ACILAR HALA TAZE

Depremde annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden Mehmet Koca, yaşadığı kaybın acısının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "7’nci bayramımız olmasına rağmen acılarımız taze. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Eşiyle birlikte mezarlıkta dua eden Veysel Önal ise her bayram öncesi kaybettikleri yakınlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.