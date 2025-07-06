Şanlıurfa'da çöpe atılan yünleri topladı: Kendi atölyesini kurdu

Bir makine ile çalışmaya başladı, kendi imkanlarını kullanarak atölyesini kurdu...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Cemile Şahin, 2012'de bir dikiş makinesi alarak yastık, minder dikerek evine katkı sağladı. Elyaf yorgan işine de giren Şahin, her geçen gün işini büyütüyor.

İş yerine kendi imkanlarıyla makineler alan Cemile Şahin'e eşi de destek veriyor. Esnaf olan Mehmet Şahin eline çuval alarak çöpe atılan yünleri topluyor ve atölyeye götürüyor. Cemile Şahin eşi Mehmet Şahin'in çöpten topladığı yünleri yıkayıp dezenfekte ettikten sonra geleneksel yöntemlerle yünleri yorgana dönüştürüyor.

Cemile Şahin, Suruç ilçesinde bu alanda ilk ve tek kadın girişimci olarak dikkat çekiyor. Yünlerini çöpe atan vatandaşlar da artık çöpe atmayarak kendisine satıyor, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Çöplerde çağın değişmesiyle beraber yün görmeye başladığını belirten Cemile Şahin, "Çöplerde yün görünce bundan ne yapabiliriz diye düşündüm. Daha önce annem ve ninem elle yorgan yapardı. Hatta ben de çok iyi yapardım.

Çağa uyum sağlamak bir girişimci zorunluluğu oluyor. Sonra bir yorgan makinesi aldım. Elle yıkayıp taradıktan sonra makine ile yünden yorgan yapıyoruz" dedi.

''HERKESE YÜN YORGANI TAVSİYE EDERİM''

Birçok şeyin değiştiğini ifade eden Şahin, "İnsanlar sağlığına ve kültürüne dikkat etmiyor. Her şey naylon olmuş. Nasıl hoşuna gidiyorsa öyle yapıyorlar. Bir insan yünden yapılan yorganla yattığı zaman çok farklı oluyor, elyafla yapılan yorganla yattığında çok farklı oluyor. Herkese yün yorganı tavsiye ederim. Denesinler, yün ile elyaf arasında ne kadar fark olduğunu görürler" ifadelerini kullandı.

Geleneksel birçok mesleğin bitmek üzere olduğunu söyleyen Şahin, "O nedenle yün işine girdik. Teşvik aldığın zaman daha cesaret alıyorsun. Makine aldım ama benim hedefimde dönüşüme katkı sağlayacak daha büyük bir makine almak. Daha büyük ve işimi profesyonelce yapabileceğim sanayi benzeri bir yerde yapmak istiyorum.

Biz burada Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlıyız. Bir kurumumuz var. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bakanlıkların buna destek vermesi, bu kültürel şeyleri yaşatması bizi mutlu eder. Çünkü biz her zaman yerde otururuz. Birçok şey dedelerimizden bize kalmış, geleneğimizde var. Bu kültürü kaybetmemek için devlet de teşvik verirse iyi olur" dedi.

''DAHA ÇOK KADIN OLURSA DAHA ÖZGÜVENLE ÇALIŞABİLİRİZ''

Cemile Şahin kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını isteyerek, "Bugün ben kadın olarak tekim ama birçok kadın olursa daha özgüven içinde konuşabiliyorsun. Belki ben burada çok kısık sesle konuşuyorum ama daha çok kadın olursa daha özgüvenle çalışabiliriz" dedi.

''YENİ EVLENEN ÇİFTLERİN ÇOĞU YORGAN DİKMEYİ BİLMİYOR''

Eşi Mehmet Şahin, şark döşeme ve yorgan işi yaptıklarını söylerken, "Eski yünleri alıyoruz. Birkaç günde bir çöp kenarına bir çuval bırakıyorlar. Yeni evlenen çiftlerin çoğu yorgan dikmeyi bilmiyor. Kirlendiği zaman yüzüyle beraber çöpe atıyorlar. Biz de bu yünü alıp yıkadıktan sonra makineden geçirip, tekrar yorgan yapıyoruz" dedi.

Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Demir, Cemile Şahin’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kaybolmuş mesleklerle ilgili biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak tüm esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda Cemile Şahin’e de teşekkür ederiz.

Eski yünleri çöplerden toplayıp burada değerlendirmesi çok güzel bir şey. Bu konuda biz de kadın arkadaşımıza, kadın esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. İstişare edip bu tür meslekleri yaşatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.