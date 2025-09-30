Şanlıurfa’da güvenlik görevlisi, yürümekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıdı

Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi’nde görevli güvenlik personeli Suphi İncaz, hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı bir kişinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti.

YAŞLI ADAMI OMZUNDA TAŞIDI

İncaz, yaşlı adamı omzuna alarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

"VİCDANIM EL VERMEDİ"

Olayla ilgili konuşan İncaz, şunları söyledi:

Ben sadece insanlık görevimi yerine getirdim. Yaşlı amcanın yolun karşısına geçemediğini fark ettim, vicdanım el vermedi. Kucaklayıp karşıya geçmesine yardımcı oldum. Bence herkesin yapması gereken bir davranıştı. O sırada biri video çekmiş, ben sonradan gördüm. Yaşlı amcayı tanımıyorum, sadece o anda yardım etmek istedim.