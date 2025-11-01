Şanlıurfa'da müftülük binasına gelen minik kız kardeşler Türk bayrağını öpüp ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da yürekleri ısıtan görüntü...

Ceylanpınar ilçesinde, müftülüğün hizmet binası girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülenen Dilek ve Reyhan kardeşlerin bayrak sevgisi izleyenleri gülümsetti.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yaşındaki Dilek ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe, Ceylanpınar İlçe Müftülüğü hizmet binasının girişinde bulunan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde kız kardeşlerin sırayla bayrağa dokunup öptükleri, ardından uzaklaştıkları görülüyor.

"ÇOCUKLARIN AİLELERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, görüntüleri izlediklerinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarını bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisiyle yetiştirdikleri için kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Ertürk, Debe ailesini ve çocukları Dilek ile Reyhan'ı makamında misafir etti, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.