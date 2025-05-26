İHA
Şanlıurfa'da görünmez kaza...
Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan yavru kedi, kolon olarak kullanılacak tahta kalıbın içine girdi.
Burada yavru kediyi fark etmeyen inşaat işçileri, demir bağladıktan sonra tahta kalıbın içinde beton döktü.
KEDİNİN ÜSTÜNE BETON DÖKTÜLER
Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü.
Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
KURTARILDI
Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı.
Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.
Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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