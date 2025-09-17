Şanlıurfalı genç doğa gönüllüsü 105 gündür çevreyi temizliyor

Şanlıurfalı 24 yaşındaki doğa gönüllüsü Hasan Uslu, sosyal medyada izlediği çevre temizliği videolarından etkilenerek çevresindeki park, ormanlık alan ve otobüs duraklarında çöpleri toplamaya başladı. Zamanla çalışmalarını kent geneline yaydı.

GÜNLÜK PAYLAŞIMLARLA FARKINDALIK SAĞLIYOR

Uslu, temizlik yaptığı bölgeleri sosyal medya hesaplarında günlük olarak paylaşarak farkındalık oluşturuyor. Çalışmalarına katılan ve takipçilerinin desteklediği gönüllülerle çevre bilincini büyütmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK BİR EKİP KURMAYI PLANLIYOR

Gelecek nesiller için daha temiz bir dünya bırakmayı amaçladığını belirten Uslu, “Türkiye genelinde büyük bir takım kurmayı düşünüyoruz. Her şehirde hatta her ilçede bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bu ekiplerle birlikte çok daha geniş alanlarda temizlik çalışmaları yaparak farkındalığı büyütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

105 GÜNDÜR DURMADAN ÇALIŞIYOR

Uslu, 3,5 aydır her gün düzenli olarak çevreyi temizlediğini, günlük en az 3 saatini bu çalışmalara ayırdığını söyledi. Sosyal medya paylaşımları sayesinde takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldığını ve bazı takipçilerin de kendilerine katıldığını ifade etti.

AMACI TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAK

Uslu, “Bazı şehirlerin ve bölgelerin çok kirli ve bakımsız yerleri var. Buraları temizleyerek hem doğaya katkı sağlayacağız hem de toplumsal bilinci artıracağız.” diyerek çalışmalarının amacını özetledi.