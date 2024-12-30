Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı

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Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ve kar yağışı sonrası vatandaşlar, kayak merkezlerine akın etmeye devam ediyor...

Bazı kayak merkezlerinde kayak sezonu çoktan başlamışken bazı noktalarda ise sezon açılışları yeni başlıyor.

Bu kapsamda son olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açılışı yapıldı.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETRE

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santimetreye ulaştı.

Pistlerin hazırlanmasıyla sezona başlayan merkeze gelen turistler, kayak, snowboard yaptı, kızak kaydı.

ÇIĞ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞINI BELİRTTİ

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, resmi olarak sezonu açtıklarını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Yılbaşı öncesi kar yağışı iyi oldu. Yılbaşından sonra da yağış bekliyoruz, herkesi doğal kar üzerinde kayak yapmaya bekliyoruz.

Kayak eğitmeni Mustafa Nar da Sarıkamış'ın çığ tehlikesinin olmadığını ve pistlerin güzel durumda olduğunu anlatarak, açıklamasında "Bugün itibarıyla sezonu açtık. Bol karlı, kazançlı, kayağın zevkini aldığımız bir sezon diliyoruz. Pistler çok iyi herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.