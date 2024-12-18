İHA

Beşar Esad rejimi çöktü.

Devrik lider, muhaliflerin zaferi sonrası Suriye'yi terkederek Rusya'ya kaçtı.

Ancak arkasında başkanlığı boyunca liderlik ettiği kanlı şiddetin izlerini bıraktı.

Esad rejiminin kirli yüzünün ortaya çıktığı başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi, tüm dünyanın yüreklerini yakmıştı.

Binlerce masumun öldürüldüğü Sednaya Hapishanesi, muhaliflerin zaferi sonrası boşaltılmıştı.

1 YIL BOYUNCA İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Sednaya Hapishanesi'nde 1 yıl boyunca mahkum olarak kalan 33 yaşındaki Abdulkadir Hanki, gördüğü işkenceleri ve yaşadığı zulmü anlattı.

Hanki, Esad'ın ve destekçilerinin hain olduğunu belirtti.

Türkiye’ye gelip ailesiyle yaşayan Suriyeli Hanki, vatanına dönmek için gün saydığını söyledi.

"EN UFAK HATADA ÖLDÜRÜLÜYORSUN"

Sednaya Hapishanesi'nde yaşadığı işkenceleri anlatan Abdulkadir Hanki, “2013 yılında hapse girdim. Sıkıntılar belliydi. Açlık, susuzluk gibi çeşitli işkenceler uygulandı. En ufak hatada öldürülüyorsun. Onlar için insan öldürmek çok normal. O hapse girenlerin yaşayıp öldüğünü yakınları bilmiyor" dedi.

"VÜCUDUMUZA ELEKTRİK VERİYORLARDI"

Hapishanede yaşadığı dehşet anlarını anlatan Hanki, "Çok küçük bir odada 150 kişiye yakın insanla birlikte yaşıyorsun. Ben 371 gün kaldım. Ellerimizi bileklerimizden bağlayıp 24 saat sallıyorlardı. Üstümüzde ateşler basıyorlardı. Vücudumuza elektrik veriyorlardı. Orada yaşadığım günleri hatırlamak istemiyorum” dedi.

"TÜRKİYE VE BİİZM İÇİN MÜCADELE EDENLERE TŞEKKÜR EDERİZ"

En kısa zamanda vatanına döneceğini söyleyen Abdulkadir Hanki, “İşkence çekenler olarak Esad’ın düşmesine çok mutluyuz. Bu işkenceden kurtulduk. Türkiye’ye ve bizim için mücadele eden herkese teşekkür ederiz. En kısa zamanda ülkeme döneceğim” şeklinde konuştu.

"ONA KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kardeşinden uzun süre haber alamadığını ifade eden Beşar Hanki, “Biz 2012 yılında Gaziantep’e geldik. 1 yıl sonra Abdulkadir kayboldu. Biz kardeşimizden birkaç yıl haber alamadık. Annem ve babam ve kardeşlerim çok üzüldü. Yaşayıp yaşamadığını öğrenemedik. Sonra çıktı çok şükür. Daha sonra 11 yıl Suriye’de askerlik yaptı. 2 yıldır Türkiye’de yanımızda. Biz onunla kavuştuğumuzda çok mutlu olduk” diye konuştu.